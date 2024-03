CONFÉRENCE. L’ostéoporose est une maladie invisible, due à une diminution de la masse osseuse. Elle touche une femme sur deux de plus de 50 ans et un homme sur cinq. La perte d’audition touche, quant à elle, 8% de la population helvétique, explique l’Hôpital fribourgeois (HFR) dans un communiqué. Même si elles ne se guérissent pas, il est possible de prévenir et de ralentir la progression de ces maladies. L’HFR organise une conférence publique, intitulée Quand le corps prend de l’âge – prévenir et traiter l’ostéoporose et la perte d’audition, pour sensibiliser la population. Joyce Lecoultre, cheffe de clinique adjointe en rhumatologie, et Pierre Guilcher, chef de clinique ORL, mèneront la présentation et répondront aux questions. MC

Villars-sur-Glâne, HFR Fribourg, jeudi 14 mars, à 9 h.…