LE CHÂTELARD. La programmation du festival Caravane Tour est désormais connue. Les 7 et 8 juin prochain au Châtelard, au café-restaurant du Lion-d’Or, six groupes et artistes prendront part à cette 13e édition. Le vendredi, Paula et des drôles d’oiseaux se produiront en premier, avant Primasch et le Grand Barok et Buckle up. Samedi, JF & the roots top, Kingbird et Los Bulls seront de la fête. Davantage d’informations sur www.lecaravane.tour.com. VAC