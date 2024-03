TENNIS DE TABLE. Battu par Carouge (3-7) samedi, puis vainqueur de Rapid Lucerne (7-3) dimanche, le CTT Bulle (3e) talonne Meyrin (2e) et peut encore rêver de Ligue nationale A. Pour espérer y accéder, les coéquipiers de Luca Anthonioz devront marquer un maximum de points et espérer un (voire deux) faux pas des Genevois lors des deux dernières rencontres de promotion, les 16 et 17 mars prochains. QD