Le retour du balbuzard

Le balbuzard pêcheur a disparu de Suisse depuis près d’un siècle. Le réalisateur Stephan Rytz lui a consacré un documentaire, diffusé ce samedi à Charmey dans le cadre du Festival du film vert.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Peut-être qu’il est déjà passé au-dessus de votre tête, en pleine route migratoire entre l’Afrique et des régions plus au nord de l’Europe. Sans que vous lui prêtiez attention, il vous aura scruté de ses yeux jaune vif, arborant cette robe brun et blanc typique des rapaces. Vous ne l’avez certainement pas reconnu. C’est bien normal, puisqu’il a disparu de notre pays depuis près d’un siècle.

Lui, c’est le balbuzard pêcheur, l’unique rapace diurne au monde à se nourrir exclusivement de poissons. Cet oiseau migrateur a longtemps peuplé les abords des lacs et des grands cours d’eau…