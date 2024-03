Mordre la poussière jaune à n’en plus finir

Le changement climatique et la pollution rendent la tâche des allergiques aux pollens de plus en plus difficile. Décryptage.

THOMAS CHRISTEN

POLLENS. La nature se réveille à peine que déjà les mouchoirs foisonnent. Faire un pied de nez à la saison des pollens ressemble derechef à un casse-tête pour les allergiques. Et pour cause: la période de pollinisation s’allonge. Comme notre pays a connu le mois de février le plus doux depuis le début des mesures en 1864, la floraison du noisetier a eu une avance de trois semaines, selon MétéoSuisse. Cette éclosion s’est accompagnée de celle de l’aulne, quand le pollen du frêne est déjà présent dans l’air ces jours-ci, en attendant l’arrivée du bouleau fin mars.

«La tendance de fond est très nette: nous constatons une augmentation de la quantité de…