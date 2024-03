Parions sport avec…

Dayan Müller

20 ans, arrière droit du FC Châtel-Saint-Denis, étudiant

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Olympique de Genève vs FC Châtel-Saint-Denis?

«Châtel-Saint-Denis, évidemment! Je pronostique une victoire 2-0. On doit rectifier le tir après notre défaite contre Martigny.»

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A l’origine. Avec mon poste de défenseur, je préfère faire la passe.»

… combiner avec Thibaud Clerc ou Victor Girod?

«Avec Thibaud Clerc. Je le connais depuis longtemps. On a commencé à jouer ensemble à l’âge de 11 ans et on a tous les deux fait nos gammes au Lausanne-Sport.»

… être un leader ou un suiveur sur le terrain?

«Un leader. J’avais…