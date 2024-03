Pas de finales pour Thibault Magnin

FREERIDE. Thibault Magnin ne verra pas les finales du Freeride World Tour à Fieberbrunn (Autriche) et à Verbier (VS). L’Hispano-Bullois de 23 ans s’est classé 12e jeudi dernier en Géorgie lors de la troisième étape du circuit mondial, terminant ainsi 19e du général. «Le freeride, c’était une bonne expérience. Je vais maintenant me reconcentrer sur le ski freestyle, avec l’objectif d’une qualification pour les Jeux olympiques 2026 la saison prochaine.» Une discipline qu’il retrouvera dès le 13 mars à Tignes (France). GR