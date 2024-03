Rebecca Gagnaux nommée directrice

ÉCOLE PROFESSIONNELLE. En début d’année, le directeur de l’Ecole professionnelle commerciale (EPC) de Fribourg Luca Pession annonçait sa démission. Sa rempla- çante est désormais connue, il s’agit de Rebecca Gagnaux, qui prendra ses fonctions le 1er avril. Détentrice d’un master en langue et littérature allemande et anglaise à l’Université de Fribourg, Rebecca Gagnaux dispose également d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité. Elle a aussi accompli un doctorat en études médiévales germaniques. Agée de 32 ans, elle a enseigné au sein de l’EPC entre 2014 et 2018, puis y officiait en tant que doyenne et responsable des métiers du commerce depuis 2019. La nouvelle directrice «a pour mission d’assurer le développement de cette école dans le contexte des défis propres à…