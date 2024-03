Séance d’information pour devenir famille d’accueil

JEUNESSE. L’organisation Prima-Familia, spécialisée dans le placement familial, organise une soirée d’information sur comment devenir une famille d’accueil à Bulle, le 18 mars à 19 h 30. Ceci pour pallier «le manque de solutions dans la protection de l’enfance et de la jeunesse», communique Frédérick Saghir, responsable de la section romande de Prima-Familia. La séance a lieu dans les locaux du Service de l’enfance et de la jeunesse de la ville (rue du Marché 16). Prima-Familia recherche des familles prêtes à s’engager dans le canton de Fribourg et plus spécifiquement en Gruyère. «En devenant famille d’accueil, vous offrez un cadre de vie sécurisant et aimant à un enfant en besoin de protection», relève l’organisation. Plus d’informations sur www.prima-familia.ch ou par mail à …