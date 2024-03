Rémi Bonnet s’impose au Trophée du Saint-Bernard

En duo avec le Valaisan Aurélien Gay, Rémi Bonnet a remporté samedi le Trophée du Saint-Bernard. Le binôme est arrivé au bout des 20 km (dont 1880 m de dénivelé positif) en 1 h 46, avec plus de six minutes d’avance sur un autre tandem gruéro-valaisan, formé de Robin Bussard et Ludovic Lattion. GR

Des régionaux titrés aux championnats de Suisse

Les championnats de Suisse de ski-alpinisme se sont déroulés ce week-end à Disentis (GR). Samedi lors de la verticale, Lucas Pasquier (Broc) a décroché l’or chez les U20, alors que Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis) et Lisa Jaquet (Estavannens) l’ont imité en U18. Unique athlète dans sa catégorie, cette dernière a également remporté l’individuelle dimanche, tout comme Malik Uldry et Mathieu Pharisa…