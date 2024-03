Soutien renforcé pour les agglos

Le canton prévoit de débourser 29 mio pour les années 2024 à 2027 en faveur des agglomérations de Bulle et Fribourg.

CONSEIL D’ÉTAT. Les deux agglomérations du canton, Fribourg et Mobul, devraient bénéficier d’un crédit-cadre de 29 millions de francs pour les années 2024 à 2027. Le gouvernement cantonal a adopté cette enveloppe d’aide aux investissements, qui devra encore être validée par le Grand Conseil.

Ce soutien concerne les mesures d’infrastructures de mobilité douce et de requalification des espaces publics, après déduction, le cas échéant, des subventions fédérales et cantonales prévues par d’autres lois. Et ces investissements sont en nette augmentation pour 2024-2027, «avec environ 90 millions de francs pour l’agglomération de Fribourg et environ 17 millions de francs pour…