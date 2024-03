Stars des années 1980 à Mézières

PASSIONVINYL FESTIVAL. Le Passionvinyl Festival (anciennement Salon du vinyle) revient animer le château de Mézières les 14, 15 et 16 juin. Président du comité d’organisation, Olivier Sudan annonce la venue de stars des années 1980 lors de la soirée du samedi. Cookie Dingler (Femme libérée), Début de soirée (Nuit de folie), Pierre Mader (Macumba) et Patrick Hernandez (Born to be alive) viendront entonner leurs tubes sur l’unique scène du festival. «Le but est de marquer le coup pour cette 5e édition anniversaire», indique Olivier Sudan.

Vendredi, Maco chante Renaud ouvrira les festivités avec Noisy Deluxe, tandis que le duo romand Aliose clôturera cette 5e édition. La scène suisse sera dignement représentée par Caroline Alves (BE), Roxane (GE), Stain of Light (VD) et la Fribourgeoise…