Suivres: Des Glânois brillent au concours national de solistes à Lucerne

Le district glânois a brillé le week-end passé à Lucerne lors du Concours national de solistes et quatuors de cuivre et percussion. Dans un communiqué, le Brass Band Fribourg (BBF) annonce les excellents résultats de trois musiciens. Avec son alto, Audrey Goumaz a été sacrée championne suisse junior toutes catégories, ainsi que de sa catégorie. Son frère Nathan Goumaz a, quant à lui, remporté le titre de champion suisse cadet à l’euphonium et a terminé 3e de la finale toutes catégories. Le duo évolue au sein de la fanfare de Châtonnaye L’Echo des Roches, ainsi qu’au BBF.

Sacrée championne soliste toutes catégories chez les adultes en 2022, l’altiste Julie Clément a renoué avec le succès. Chez les adultes toujours, l’habitante de Siviriez s’est imposée dans la catégorie alto et est arrivée 3e de la finale. Elle joue actuellement avec la fanfare paroissiale de Siviriez et au Brass Band 13 Etoiles. Elodie Fessler