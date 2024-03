FRIBOURG

Sylvia Begert-Magnin s’est éteinte ce vendredi 8 mars à l’orée de ses 79 ans, emportée par une courte et cruelle maladie. La cérémonie d’adieu pour la famille et les proches aura lieu le lundi 11 mars dans l’intimité.

Sylvia naît le 20 mars 1945 à Fribourg, au sein du foyer de Marcel et Marie-Louise Lauper. Première et unique fille d’une fratrie de quatre enfants, elle passe son enfance en Basse-Ville, puis dans le quartier de Beauregard. Ses parents étaient reconnus pour leur don de guérisseur magnétiseur. Au service des malades, ils passaient de chambre en chambre à l’Hôpital cantonal avec leur mandoline pour apporter un peu de joie. Sylvia était fière d’eux et de l’espoir qu’ils véhiculaient.

Elle rencontre Louis, boulanger de métier. Très jeunes, ils se mettent à leur compte…