Tribune libre

La fin du veau d’or

A propos de la 13e rente AVS.

Le peuple en a marre, la votation d’une 13e rente AVS l’a bien montré. Nous avons édifié le veau d’or, résultat des Trente Glorieuses que nos partis de droite ont adulées. Ils pensaient que la vache à lait serait infinie, créant un fossé toujours plus grand entre la classe moyenne et les plus riches. Seuls quelques élus en ont récolté les fruits, en laissant les miettes aux autres. Les salaires d’il y a quarantecinq ans ne correspondent plus au coût de la vie actuel. Les promesses de prestations complémentaires ne sont que du vent. Au lieu de laisser pourrir la situation, le peuple a donc enfin décidé de brûler le veau d’or.

Alain Rossel, La Tour-de-Trême