Un hommage à Figaro, à Suzanne, au théâtre

Le Théâtre des Osses propose en ce moment son troisième volet consacré à Figaro. Dans une ambiance feutrée, Si c’est un garçon, on l’appelle Figaro propose une immersion des plus intenses.

GIVISIEZ. Il y a d’abord comme une impression d’intrusion. Assis sur ces canapés qui semblent intégrer le décor, on entoure les comédiens. Ils sont si proches de nous, spectateurs. Pour ce troisième volet consacré à Figaro (La Gruyère du 22 février), la metteure en scène et directrice du Théâtre des Osses Anne Schwaller emmène le public hors des salles conventionnelles. Si c’est un garçon, on l’appelle Figaro se joue dans «le studio», dans une ambiance feutrée et intimiste.

C’est donc confortablement installés que les spectateurs assistent aux retrouvailles de Suzanne et Figaro (Caroline Gasser et Yann…