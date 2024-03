Un père et deux frères liés par le patin

Le championnat fribourgeois de patinage artistique a eu lieu dimanche à Bulle. Les Glânois Célestin et Théodore Boetsch y ont pris part. Guillaume, leur père, raconte leur lien avec un sport «peu masculin».

CORENTIN PFISTER

PATINAGE ARTISTIQUE. Au son de la musique, seul sur la glace d’Espace Gruyère, un jeune garçon virevolte, saute et danse sur ses patins. Il tombe et se relève, sous les encouragements de son père et de son frère. Sa prestation terminée, il reçoit une ovation du public et une ribambelle de cadeaux, lancés sur la glace. Célestin (9 ans) et son frère Théodore (6 ans) ont fait partie des 55 athlètes qui ont pris part à la 38e édition du championnat fribourgeois organisé par le Club de patinage de la Gruyère (CPGR).

Durant la journée, seuls quatre patineurs masculins ont…