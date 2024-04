Anthony Bürgisser ou l’art

Le FC Bulle défie Rapperswil-Jona ce samedi au stade de Bouleyres.

Les Gruériens compteront notamment sur leur généreux milieu récupérateur Anthony Bürgisser.

Portrait avant un duel possiblement décisif pour le maintien en Promotion League.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Enfant, j’ai gagné la Corrida bulloise ou Morat-Fribourg. Sur un terrain, je me plais à briller dans l’ombre et je cours jusqu’à 13 kilomètres par match. Ma mission: anticiper le jeu adverse, récupérer le ballon et servir mon coéquipier. Pour ma sobriété et ma combativité, je suis couramment comparé au champion du monde français Ngolo Kanté.

Je suis, je suis… Anthony Bürgisser? C’est oui! Si les supporters du FC Bulle l’ont vite reconnu, que savent-ils de ce milieu défensif d’expérience arrivé à Bouleyres à l’été 2022?…