A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Piles alcalines ou rechargeables? On vous tient au courant!

Salines, alcalines, lithium, boutons ou rechargeables, les piles sont partout dans notre univers quotidien… choisir la bonne pile peut vite devenir un casse-tête. ABE a testé l’efficacité des piles rechargeables et alcalines les plus vendues dans le commerce et reportage chez Ikea: le géant suédois a décidé, il y a deux ans, de carrément retirer de son assortiment les piles jetables et de ne plus vendre que des piles rechargeables. ■