A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Lidl, Aldi, Denner: les discounters cassent-ils réellement les prix?

Les hard discounters Lidl et Aldi ont débarqué en Suisse dans les années 2000, avec la promesse de prix cassés. Une concurrence qui a secoué les géants Coop et Migros, qui ont élaboré des gammes entières de produits premiers prix censés nous permettre de faire nos courses meilleur marché. Plus de quinze ans après leur arrivée, les discounters allemands sont-ils réellement moins chers que les deux géants orange? ■