Châtonnaye/Middes est allé au contact

Châtonnaye/Middes a su redoubler d’agressivité pour arracher un nul (3-3) face à Chiètres. Après trois défaites consécutives, les Glânois relèvent la tête en 2e ligue.

CORENTIN PFISTER

FOOTBALL. Dimanche à Châtonnaye, la rencontre de 2e ligue entre Châtonnaye/Middes et Chiètres a débuté sur les chapeaux de roues. Mené dès la 2e minute, l’entraîneur local, Julien Sudan, gesticule et s’égosille. «Ce n’est pas possible de louper ces petites passes à deux mètres.» Sur leurs deux dernières confrontations, les «bleu et blanc» s’étaient lourdement inclinés. «J’ai dit aux gars qu’on ne perdrait pas une troisième fois contre eux», encourage le Belmontais de 45 ans.

Un esprit de revanche qui leur a permis d’égaliser dans la foulée sur une réussite de l’attaquant broyard, Jason Ingrosso (1-1, 7e).…