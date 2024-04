Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

SOUS LE TITRE «Que faire en cas d’urgence médicale, le bon comportement au bon moment», la documentation élaborée par la Direction de la santé et des affaires sociales, la Société des pharmaciens et Médecins Fribourg informe en cas d’urgence médicale. Ces conseils pratiques sont maintenant disponibles en treize langues (plus que le nombre de langues officielles de l’ONU). Soit en albanais, arabe, espagnol, farsi, italien, pachto, portugais, russe, tigrigna (Corne de l’Afrique), turc, ukrainien et bien sûr en français et en allemand. Aux suspicieux qui imaginent que cette diffusion pourrait influencer les résultats de la votation du 9 juin prochain sur l’initiative H24, soyez rassurés. Pensez-vous vraiment qu’une personne parlant le tigrigna à Fribourg a le droit de…