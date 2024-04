FOOTBALL. Cinquième victoire en six rondes pour le FC Vaduz, troisième de Challenge League. La forme des Liechtensteinois coïncide avec celle du Vuadensois Théo Golliard, auteur d’un assist puis d’un but contre Baden (6-0), samedi. Son 4-0 vaut d’ailleurs le détour. Servi par le Bullois Ryan Fosso, il a surpris le gardien d’un lob de 50 mètres. Avec onze offrandes (et quatre goals), le milieu offensif prêté par Young Boys est actuellement meilleur passeur du championnat. VT