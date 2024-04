Dans la famille Convert, la petite reine est souveraine

La famille Convert écume le Tour du canton sous l’impulsion des parents Laurent et Sylvie.

Les jumeaux Thibault et Gauthier courent au niveau national depuis cette année.

Le quatuor de Remaufens sera au départ du Grand Prix de Semsales ce dimanche.

GLENN RAY

CYCLISME. Chez les Convert, la petite reine n’est pas près de quitter son trône. Preuve en sont les seize vélos, les nombreux clichés de course et les innombrables maillots et bidons qui occupent la maison familiale à Remaufens. «Nous avons une pièce dédiée aux équipements», lance la maman Sylvie. «Plusieurs, même!» précise le papa Laurent, alors que les jumeaux de 13 ans Thibault et Gauthier se marrent. Un quatuor qui participe ce dimanche au Grand Prix de Semsales (lire ci-dessous).

Rien ne prédestinait pourtant cette famille à…