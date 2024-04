Des apprentis bouchers à recruter

CANTON. Difficulté de recruter la relève, stagnation des effectifs: le nombre d’apprentis bouchers préoccupe l’Association des maîtres bouchers-charcutiers du canton. À l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue ce mercredi à Sugiez, elle a ainsi rappelé à ses membres de rester «très engagés dans toutes les régions» pour défendre les intérêts de la profession.

Le canton compte actuellement 51 apprentis (20 en première année, 14 en deuxième année et 17 en troisième année) contre 46 en 2022. Dans un communiqué, l’association annonce qu’elle poursuit son investissement dans la promotion de la branche et de la formation professionnelle. Elle cite notamment la dernière journée de promotion des métiers de la bouche au Salon suisse des goûts et terroirs, à Bulle. Quelque 300 jeunes…