En relais à Bouleyres

COURSE À PIED. La Coupe La Gruyère démarre ce dimanche avec la 51e course de relais en forêt à Bulle. Après les adultes, qui s’élanceront pour 3 x 6,15 km en Bouleyres, les jeunes se passeront le témoin sur 3 x 1,7 km. «On relance cette course par équipes car les enfants sont passionnés de relais», relève l’organisateur et chronométreur Benoît Fragnière.

Ce dernier ne s’attend en revanche pas à un dimanche historique. «Les meilleurs coureurs fribourgeois ne se battront pas pour le record du parcours (n.d.l.r.: de 56’58 en 1997), mais bien pour la première place.» Tenants du titre, Yan Volery et Thibault Curty formeront à nouveau le trio à battre avec leur «pote» du SA Bulle Melvin Frossard. Aucune équipe favorite ne se dégage côté féminin. La chasse aux podiums – et aux points pour la…