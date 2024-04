Frangins réconciliés au nom du rock

Derniers survivants de The Black Crowes, les frères Rich et Chris Robinson sortent un excellent nouvel album après quinze ans de mutisme marqués par une séparation houleuse.

CHRISTOPHE DUTOIT

C ertains les ont vus au Leysin Rock Festival en 1993… Ou avec Metallica et AC/DC au stade Saint-Jacques de Bâle. C’est dire si The Black Crowes ont jadis régné en maîtres sur un certain rock’n’roll, genre blues vitaminé et riffs contagieux. Trente ans après avoir flirté avec les étoiles, les gars d’Atlanta viennent de sortir leur neuvième album, le venimeux Happiness bastards. Dix titres de ce rock si américain dont ils ont contribué à forger les codes. De cette musique «à guitares» qui prend la poussière depuis le Satisfaction des Stones, mais qui renaît de ses combustions successives au gré…