Gym Ursy «content» mais freiné

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Le championnat fribourgeois de gymnastique aux agrès masculin et féminin a eu lieu ces samedi et dimanche à Guin. Parmi les vingtquatre médailles récoltées par les sociétés du Sud du canton, cinq d’or l’ont été par Gym Ursy grâce à des athlètes nés entre 1986 et 2009. «On est contents de ces résultats», commente Jérémy Coquoz (photo), vice-président de Gym Ursy et lauréat «surprise» en C7.

Chez les plus petits (C1 à C4), les Glânois n’ont rien gagné. «On est l’une des plus grandes structures du canton au niveau du nombre de membres. On accepte un maximum de monde. Malheureusement, on ne peut offrir qu’une fois deux heures d’entraînement par semaine à nos groupes jeunesse. La différence est là, car ailleurs, ça peut être le double, constatet-il. Accueillir une…