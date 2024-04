Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA DÉFAITE RAGEANTE

Dans le derby, jeudi, La Combert s’est inclinée 2-3 contre Siviriez. Les Gruériens espéraient mieux, le dernier but étant tombé à la 94e. «A part les vingt premières minutes où on n’était pas dedans, on proposait du meilleur jeu qu’eux», livre le double buteur Yohann Waeber. Concernés dans la lutte pour le maintien, l’attaquant et ses coéquipiers «n’auront pas le droit à l’erreur» à Givisiez et à Fribourg, les deux derniers du classement.



LA PHRASE

«C’était 0-0 à la mi-temps. Le plus dur était d’ouvrir le score.» MATHIEU RAMSEYER, ENTRAÎNEUR DE GUMEFENS/SORENS, SATISFAIT DE LA VICTOIRE 5-0 CONTRE GIVISIEZ

LE CHIFFRE 5

Soit le nombre de buts encaissés par le FC Ursy en première période contre Guin. Au match aller, la troupe de Joël Corminbœuf en avait pris huit en 90…