L’Etat distingue six projets agricoles durables

Le concours Plan climat agriculture de l’Etat de Fribourg récompense six initiatives sur 50 projets soumis. Parmi elles, celle de l’Attalensois Guillaume Savoy.

MAGALIE GOUMAZ

GRANGENEUVE. L’heure n’était pas aux revendications, ce jeudi à l’Institut agricole de Grangeneuve, mais à la présentation des lauréats du concours Plan climat agriculture de l’Etat de Fribourg. Sur une cinquantaine de dossiers déposés, six projets se sont distingués et reçoivent un montant total de 100 000 francs. La palme revient à Ruth et Christoph Schmid-Kohli, qui exploitent la Ferme de La Faye à Granges-Paccot. Ils reçoivent la plus haute récompense, soit 20 000 francs.

L’intitulé de leur projet, «relever de manière proactive les défis du changement climatique», est plutôt théorique. Il cache cependant une…