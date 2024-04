La polyvalence, atout maître dans la saison des Bussard

La saison de Coupe du monde de skialpinisme s’est terminée mercredi, en Italie.

Comme Rémi Bonnet et Marianne Fatton, les jumeaux Bussard se sont joliment illustrés.

Bilan avant la Patrouille des glaciers, où ces Gruériens se retrouveront le 20 avril. alpinisme s’est terminée mercredi, en Italie.

VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. Après les dernières épreuves de Cortina d’Ampezzo (Italie), Robin et Thomas Bussard ont terminé 1er et 2e du classement général U23 de la Coupe du monde de ski-alpinisme. En élite, cela vaut une 6e et une 7e place. Les jumeaux d’Albeuve retirent beaucoup de positif de leur deuxième année «chez les grands». Les Gruériens de 21 ans la concluront avec leur baptême sur les 57,5 kilomètres de la mythique Patrouille des glaciers, le 20 avril. Retour sur un hiver 2024…