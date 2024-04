Le fantôme des saintes

RTS1, VENDREDI, À 21 H

L’archipel paradisiaque des Saintes. Le corps de Caroline Boissaux, propriétaire de l’hôtel Tourment d’Amour, est retrouvé en bas d’une falaise. Comme la légende de Caroline: une saintoise amoureuse du chevalier de Fréminville qui, par dépit amoureux, s’est jetée de la même falaise 200 ans plus tôt. L’enquête de la capitaine Gaëlle Boissaux prend une tournure personnelle quand son amour de jeunesse, Ludovic Augustin, est mandaté sur l’île pour l’épauler. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leurs surprises: en plus d’une enquête romanesque qui résonne avec leur histoire passée, ils doivent appréhender un fantôme qui terrorise la population. Certains disent qu’il s’agirait du fantôme de Caroline… ■