Les conférences TEDx aborderont le thème de la famille à Fri-Son

Être mère de 13 enfants, grandir dans une famille d’artistes, élever son enfant seul en tant que père, être parent et malade. Pour leur retour en terres fribourgeoises et plus précisément à Fri-Son, les conférences TEDx aborderont le 18 avril le thème de la famille.

Six invités, académiciens, artistes, mais aussi une mère de famille se succéderont sur scène pour aborder chacun un angle personnel ou professionnel sur le sujet. Parmi eux le directeur du château de Gruyères et historien de l'art Filipe Dos Santos. Il racontera pour sa part l'union de la famille Bovy dans l'achat de l'ancienne forteresse gruérienne en 1849. Geoffroy Brändlin