Les malvenus

FRANCE2, MERCREDI, À 21 H 10

Après le procès concernant l’héritage du mas familial qui l’opposait à son frère, Luc concrétise enfin son désir de quitter Paris et son travail d’ingénieur, pour vivre son rêve d’enfant: se lancer dans l’héliciculture. Carole, sa compagne, professeure de yoga à ses heures, accueille ce changement avec enthousiasme. Ainsi, ils quittent la ville pour la campagne. Carole et Luc semblent heureux, régénérés dans cet écrin de verdure. Un jour, Carole est tirée de sa sieste par le bruit d’un camion dans la cour mitoyenne. En sort un couple, un adolescent et deux gros chiens. Ce sont les nouveaux voisins, avec lesquels il va falloir composer. La belle aventure de Luc et Carole risque de virer au drame... ■