VAULRUZ

Marius Carrel est parti le jeudi 29 février, à la suite d’un malaise cardiaque, entouré de l’amour des siens, juste avant ses 74 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église de Vaulruz.

Marius est né le 25 mars 1950, dans le foyer de Pierre et Anna, à Vaulruz. Il n’avait que 9 ans quand sa maman est décédée. Entouré de l’amour de son papa et de la bienveillance de ses oncles et tantes, il a continué son bonhomme de chemin, avec aussi son cousin Léon, qu’il considérait comme son frère.

Très tôt, il a montré un attachement particulier pour les animaux de la ferme et a choisi d’être paysan. Après l’école d’agriculture, il seconda son oncle Olivier sur son exploitation et construisit avec lui la nouvelle ferme de La Gotta, autoroute A12 oblige.

Côté cœur, Marius a très…