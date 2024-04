Marquer la terre de l’empreinte du soleil avec une caravane

Dans le cadre de son tour du monde, le Lucernois Louis Palmer a fait une halte lundi au CO de la Veveyse pour présenter aux élèves son véhicule solaire.

THOMAS CHRISTEN

CHÂTEL-SAINT-DENIS. La rentrée est curieusement solaire au CO de la Veveyse. Pourtant, des cirrus blanchâtres poursuivent des nuages couleur de plomb et lourds de pluie. Ils s’amoncellent au-dessus de quelque 500 élèves, réunis ce lundi dans la cour dès la première heure. Les jeunes Châtelois laissent se perdre leurs regards souriants sur une caravane qui fonctionne en totale autarcie

électrique. Le mobile home, appelé Solar Butterfly, prend la forme d’un papillon.

«Les gens ont peur de changer, mais nous voulons montrer que c’est possible», explique Louis Palmer, créateur de ce véhicule doté de 120 m2 de panneaux…