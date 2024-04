Mon oncle Charlie, ce jouisseur indémodable

Mes chats, ma télé et moi

NRJ diffuse et rediffuse des sitcoms à longueur de journée. L’occasion de revoir Mon oncle Charlie, quand la cool attitude d’un hédoniste faisait concurrence aux séries de potes.

ESPRIT DE FAMILLE. Pour peu qu’on soit psychorigide de la série télé – dans le sens qu’on adore consommer une ribambelle d’épisodes d’un même programme –, NRJ est la meilleure des chaînes. Voilà des années qu’elle diffuse et rediffuse l’intégrale de The Big Bang Theory le samedi (la meilleure série comique de tous les temps). Avant cela il y avait eu The Middle – sitcom moins connue, sorte de variante quaker du très culte Malcolm – ou Young Sheldon (spinoff de The Big Bang Theory). Depuis peu, en semaine, NRJ réserve ses après-midi à Modern Family (dans un classement très personnel,…