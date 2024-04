GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Récente lauréate au championnat bernois, Orianne Pache (17 ans, P6A) a décroché la deuxième place du Gym Open GAF 2024, ce week-end à Neuchâtel, grâce à 44,65 points. Prochaine étape pour l’athlète de Lussy et ses camarades du Groupement artistique du Sud fribourgeois: les championnats romands par équipes et individuels à Genève ces samedi et dimanche. VT