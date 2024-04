Parions sport avec…

Jonathan Veiga

29 ans, répondant entreprise, gardien de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Stade-Payerne vs La Tour/Le Pâquier

«Ça va être compliqué contre une bonne équipe de Payerne. Mais nous n’avons jamais été ultra-dominés cette saison. Si nous sommes tous à notre affaire, nous avons nos chances.»



Vous préférez… un arrêt réflexe ou un arrêt photo?

«Un arrêt réflexe. C’est l’instinct qui prend le dessus et c’est parfois plaisant de ne pas savoir comment on détourne un ballon.»



… avoir Patrick Dos Santos ou Loïc Marmier sur le côté droit de votre défense?

«(Il rigole). On va dire Loïc, comme j’ai joué beaucoup plus longtemps avec lui.»



… un assist à la Ederson ou un but à la…