Parions sport avec…

Mustapha Barre

22 ans, employé de commerce, milieu de terrain du FC Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Bernex-Confignon vs Châtel-Saint-Denis?

«Châtel. On est déterminés, motivés à se relancer. On a confiance en nos qualités. Il faudra être forts défensivement et concrétiser devant le but.»

Vous préférez… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«C’est une bonne question. J’aimerais bien pouvoir marquer le but de la victoire. Mais je préfère gagner un match avec le collectif plutôt que d’augmenter mes statistiques.»

…être dans votre bulle avant un match ou taquiner vos coéquipiers?

«Je préfère rigoler dans le vestiaire avec les autres. Mais une fois sur le terrain, je me…