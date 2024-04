Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Après une infructueuse pêche en lac gelé, Matthieu Fournier s’essaie à la pêche à la mouche dans le Doubs en compagnie du guide de pêche Christian Theuvenat.

Edouard, le bienheureux

Edouard Leciaguecahar, un ancien peintre en bâtiment basque, savoure chaque petit bonheur de la vie comme son bien le plus précieux. Après une vie de dur labeur, Edouard dépose ses valises au bord du Rhône et s’installe avec son épouse, dans un village proche de Genève. Au fil de l’eau et du temps, son quotidien est maintenant rythmé par la nature, les animaux qu’il élève, le jardin qu’il cultive et les rendez-vous avec ses amis.

L’Aubonne se la coule douce

L’Aubonne s’écoule avec grâce et douceur, parfois comme une furie qui peut tout emporter dans ses crues. Ses eaux cristallines…