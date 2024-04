Pierre-Pascal Clément continue

TOP CHEF. Pierre-Pascal Clément poursuit l’aventure de Top Chef sur M6. Mercredi soir, le chef glânois, membre de la brigade cachée, a encore sauvé sa place lors de ce concours à élimination directe qui voit deux membres de la brigade affronter le candidat éliminé lors de l’épisode diffusé plus tôt dans la soirée. Cette semaine, alors que le thème était le millefeuille sucré, le Fribourgeois a proposé un mets composé de fines tranches de céleri panées aux amandes et accompagnées d’une crème au cerfeuil tubéreux. Une prise de risque qui a payé et qui a séduit le chef étoilé Pierre Gagnaire. Pierre-Pascal Clément conserve ainsi sa place dans le concours. VAC