Pixels et caetera

SOURIEZ! Si vous êtes flashé sur une route en France, vous recevrez chez vous un courrier de la République française (Liberté-Egalité-Fraternité) comportant trois pages A4 recto verso d’instructions. Deux choix s’offrent à vous: contester en remplissant «le formulaire de requête en exonération» auquel il faudra joindre dans son envoi de retour «l’exposé sur papier libre des raisons» de son opposition, en lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’officier du Ministère public «dont l’adresse figure en haut de ce document». Autre solution, la plus simple et la plus respectueuse de l’amour de la vérité à laquelle nous sommes tous attachés: reconnaître son infraction et payer. Mais comment payer «cette amende forfaitaire»? Vous avez alors le choix entre le paiement par carte…