Pixels et caetera

LA VIE, QUOI. Cette semaine: la Suisse, premier pays au monde condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour son manque d’initiative contre les effets du réchauffement climatique. Et apparition dans les médias d’une nouvelle source d’éco-angoisse: les polluants éternels! Soit des molécules chimiques de la famille des PFAS («per- et polyfluoroalkylées» largement utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés hydrofuges, antigraisse et antisalissure, par exemple pour le revêtement des poêles à frire). Quasi indestructibles, ces molécules survivront à notre civilisation pendant des millénaires… Les polluants éternels, il fallait l’inventer! Cette expression s’ajoute dorénavant à la liste plutôt valorisante de l’emploi d’éternel. L’amour éternel, bien sûr, autant que les…