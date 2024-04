Pixels et caetera

NOIR. Sont-ce ces corbeaux, si nombreux et partout en ville, jusqu’à picorer sur les trottoirs devant mes pas? Ou ce titre dans le journal – «L’AVS et l’AI ont terminé l’exercice 2023 dans les chiffres noirs» – peut-être aussi cette annonce de l’assistance vocale de Swisscom quand il s’agit d’obtenir de l’aide concernant son abonnement – «pour un décès, tapez le 3» – et si ce n’était tout simplement ce constat – il y a des travaux partout en ville – un constat de vieux… Autant de raisons d’expliquer cette pensée stupide qui vous vient avec l’âge: je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ça. En l’occurrence, cette semaine, le ça, c’est le projet laborieux de construction d’un gratte-ciel de 60 mètres à Fribourg, présenté dans le journal de l’immobilier. A Beaumont, quartier de Fribourg,…