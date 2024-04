Science grand format

FRANCE5, JEUDI, À 21 H 06

Le rêve de Léonard, les secrets du vol dans la nature

Au tournant du XVIe siècle, Léonard de Vinci s’est inspiré du vol des oiseaux pour imaginer les premières machines volantes. Hélas, ses aéronefs bio-inspirés n’ont jamais réussi à décoller. Aujourd’hui, dans le monde entier, des chercheurs reprennent les observations de Léonard dans l’espoir de percer les secrets du vol. Paléontologues et biologistes retracent son apparition et son évolution, tandis que physiciens et biomécaniciens étudient l’aérodynamique des animaux volants. ■