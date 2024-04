Tour de Romandie: Quand et où passera le peloton dans le canton de Fribourg ce mercredi?

Les conditions météorologiques ne mentent pas: il fait froid, c’est bien la semaine du Tour de Romandie! La course d’une semaine fera la part belle au canton de Fribourg et sa région. Après le prologue payernois de mardi, le peloton partira mercredi de Château-d’Œx (13h30) pour rejoindre Fribourg et une arrivée sur le boulevard de Pérolles. Entre deux, les cyclistes passeront par l’Intyamon, les rives du lac de la Gruyère, avant de faire deux boucles autour de la capitale cantonale avec, notamment, deux passages par la montée de Lorette, promise comme juge de paix de cette première étape.

Voici un choix non exhaustif des lieux où voir passer les coureurs:

Montbovon, entrée dans le canton de Fribourg - 13h51

Corbières (sprint) - 14h20

Sorens (GP de la montagne, 4,36km à 7,4% de moyenne) - 14h28

Le Châtelard - 14h43

Corpataux, début des boucles autour de Fribourg - 15h11, 16h11, 17h10

Arconciel (GP de la montagne, 2,15km à 6% de moyenne) - 15h19, 16h19, 17h17

Fribourg, boulevard de Pérolles - 15h31, 16h31

Lorette (GP de la montagne, 1,1km à 10,4% de moyenne) - 15h38, 16h37

Fribourg, arrivée, devant l’église du Christ-Roi - 17h26

Patrick Biolley