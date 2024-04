Une démission au sein du Conseil communal

SAINT-MARTIN. Le Conseil communal de Saint-Martin cherche un nouveau membre. Georges-Henri Débois a annoncé sa démission de l’exécutif et quittera ses fonctions le 30 juin après vingt ans de bons et loyaux services. Son dicastère comprend les finances et les impôts. «A 68 ans, il est temps de faire de la place aux jeunes et aux idées nouvelles. Je souhaite encore boucler la boucle en présentant les comptes.» Et de préciser que les membres du Conseil communal vont lui manquer. Une élection complémentaire aura lieu le 9 juin, annonçait la Feuille officielle de vendredi. Le délai pour le dépôt des listes, munies de la signature d’au moins vingt citoyens de la commune, est fixé au 29 avril. En cas de nécessité d’un second tour de scrutin, il se déroulerait le 30 juin. TC