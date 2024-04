Week-end de contes à La Brique

BULLE. La conteuse Marine Gouffon est l’invitée de l’espace culturel La Brique, à Bulle (rue du Moléson 14). Vendredi, samedi et dimanche, elle proposera trois spectacles de contes, autour de trois thèmes: après Frissons demain (20 h, dès 16 ans), place, samedi, à une soirée D’amour et d’ivresse (20 h), également réservée aux plus de 16 ans. Dimanche, à 14 h 30, la conteuse s’adressera aux enfants, dès 6 ans, sur le thème Royaume magique. Fribourgeoise, Marine Gouffon s’est formée à l’art du conte auprès d’Alix Noble-Burnand et de la Compagnie Raconte. Elle a aussi ramené des histoires de ses voyages autour du monde. Réservations: labrique.info@gmail.com. EB