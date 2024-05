Actions soutenues par l’Etat

BIODIVERSITÉ. Il faut intensifier les efforts en faveur de la biodiversité. Tel est le message du Service des forêts et de la nature (SFN) et du Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF). Afin d’encourager la population et les communes à mettre la main à la pâte, les deux parties s’associent pour proposer un portefeuille d’actions concrètes à réaliser en milieu bâti. En effet, «dans les localités ou sur les lieux de travail, les maisons, immeubles, parcs et jardins abritent eux aussi une grande variété de plantes et d’animaux», soulignent le SFN et le MHNF dans un communiqué commun. Parmi les mesures figure, par exemple, la création d’étangs. Le but est de «promouvoir la biodiversité, qui est nécessaire au bien-être de la population».

Désormais, la plantation d’arbres et de haies, la…